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В Обнинске сократилась безработица

6 июля 2017
Общество


В Обнинске сократилась безработица

Как сообщала заместитель директора обни6нского Центра занятости населения Надежда БЛИНОВА, уровень безработицы в городе составляет 0,35% (240 человек) от экономически активного населения, что на 0,06% меньше, чем было месяц назад.

Ожидается, что такая ситуация на рынке труда продержится, как минимум, весь летний период. Также в Центре занятости в данный момент готовы предложить 1095 вакансий.

Что касается сокращений, то, по словам Надежды Андреевны, их в этом месяце будет не много. Лидером здесь является ФЭИ, где в результате реорганизации планируется сократить 30 человек.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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