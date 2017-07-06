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6 июля 2017
Общество
В Обнинске сократилась безработица
Ожидается, что такая ситуация на рынке труда продержится, как минимум, весь летний период. Также в Центре занятости в данный момент готовы предложить 1095 вакансий.
Что касается сокращений, то, по словам Надежды Андреевны, их в этом месяце будет не много. Лидером здесь является ФЭИ, где в результате реорганизации планируется сократить 30 человек.
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