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Пропавшую в лесу старушку не могут найти уже несколько дней

6 июля 2017
Происшествия


Пропавшую в лесу старушку не могут найти уже несколько дней

Уже четвертые сутки в окрестностях Обнинска не могут найти пропавшую в лесу 84-летнюю старушку.

Как рассказали корреспонденту Obninsk.Name сотрудники службы пожаротушения ФГКУ 8 ОФПС по Калужской области, пенсионерка, проживающая в деревне Нижняя Вязовня Жуковского района, решила собрать землянику. Ушла она еще утром, а в девять вечера родственники забили тревогу. Стало понятно, что бабушка заблудилась.

К поискам подключились все, кто мог: пожарные, спасатели МЧС, полицейские, волонтеры. Но пока все это безуспешно.

Спасатели очень стараются, потому что понимают, что в такой ситуации шанс найти человека живым и здоровым уменьшается с каждым часом.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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