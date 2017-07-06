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От дорожных ремонтников потребуют подписаться под обещаниями

6 июля 2017
Дороги


От дорожных ремонтников потребуют подписаться под обещаниями

В соседнем с Обнинском Балабанове въезд в города через тоннель начинается с дорожной «вилки», ведущей на ул. Южную и ул. 50 лет Октября.

Путь через последнюю лежит по отрезку трассы А-108, которую обслуживает боровское представительство АО «Калугаавтодор» - ДРСУ-5. Именно эта организация должна привести в порядок обочины указанной дороги, которые в настоящее время портят своим видом первое впечатление при въезде в город.

Как заявил замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Алексей СТЕПАНОВ, директор дорожно-ремонтного предприятия в личной беседе с главой администрации Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ пообещал ему в скором времени выйти на этот объект. Однако сейчас сити-менеджер находится в отпуске, а замещающая его Нина ФИЛАТОВА решила не ждать исполнения джентльменского соглашения.

- Надо попросить у Александра Александровича ГОРОХОВА письменное заверение о сроках выполнения работ, - дала задание заму по горхозу Нина Сергеевна.

К таким мерам администрация города решила прибегнуть, исходя из нескольких причин. Согласно устным обещаниям, ДРСУ-5 должно привести в порядок обочины дороги с установкой лотков до середины июля. Учитывая объем задачи и неблагоприятные погодные условия, дата может сдвинуться на неопределенный срок, что вовсе не в интересах балабановского муниципалитета.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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