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6 июля 2017
Дороги
От дорожных ремонтников потребуют подписаться под обещаниями
Путь через последнюю лежит по отрезку трассы А-108, которую обслуживает боровское представительство АО «Калугаавтодор» - ДРСУ-5. Именно эта организация должна привести в порядок обочины указанной дороги, которые в настоящее время портят своим видом первое впечатление при въезде в город.
Как заявил замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Алексей СТЕПАНОВ, директор дорожно-ремонтного предприятия в личной беседе с главой администрации Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ пообещал ему в скором времени выйти на этот объект. Однако сейчас сити-менеджер находится в отпуске, а замещающая его Нина ФИЛАТОВА решила не ждать исполнения джентльменского соглашения.
- Надо попросить у Александра Александровича ГОРОХОВА письменное заверение о сроках выполнения работ, - дала задание заму по горхозу Нина Сергеевна.
К таким мерам администрация города решила прибегнуть, исходя из нескольких причин. Согласно устным обещаниям, ДРСУ-5 должно привести в порядок обочины дороги с установкой лотков до середины июля. Учитывая объем задачи и неблагоприятные погодные условия, дата может сдвинуться на неопределенный срок, что вовсе не в интересах балабановского муниципалитета.
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