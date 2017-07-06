Обнинск
Новости
Остановочные павильоны планируется установить до конца этой недели

6 июля 2017
Благоустройство


Остановочные павильоны планируется установить до конца этой недели

Многие жители остаются недовольны медлительностью коммунальщиков, которые проводят замену остановочных павильонов.

Как назло, начало этих работ совпало с периодом дождей, поэтому люди вынуждены промокать до нитки, ожидая автотранспорт. Эта ситуация наблюдается, например, на «Музыкальнойя школе», где павильоны с обеих сторон демонтированы уже больше недели назад.

Как сообщала начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК, новые конструкции планируется там поставить до конца этой недели.

- Сейчас идет подготовка к установке павильонов, и на Аксенова будем ставить в первую очередь, - сказала Оксана Анатольевна.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 209
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #остановки, #павильоны, #установка:


6 июля 2017

В Балабанове передумали прощать мусорных воришек
Жители соседнего с Обнинском Балабанова не слишком ценят работу администрации города в сфере благоустройства.
5 июля 2017

В Боровске девочку с зонтиком поставили на перекрестке
В соседнем с Обнинском Боровске установили скульптуру девочки, укрывающей зонтом звезду, выполненной...
5 июля 2017

В Балабанове тепловому концессионеру готовят список претензий
В соседнем с Обнинском Балабанове администрация города готовится передать Калужской энергетической сбытовой...
3 июля 2017

Обнинских чиновников больше пугает не наводнение, а джунгли!
По мнению чиновников от городского хозяйства, ливневка справилась с обильными осадками, обрушившимися...
30 июня 2017

В Обнинске впервые за 55 лет ремонтируют стадион «Труд»
В Обнинске полным ходом идет ремонт фасада здания стадиона «Труд». Как рассказал корреспонденту Obninsk.Name...
29 июня 2017

Жители Обнинска грозятся посадить возле мэрии борщевик
Жители одного из старейших обнинских микрорайонов «Поселок Обнинский» продолжают жаловаться на МПКХ.
29 июня 2017

Обнинская мэрия приняла в собственность 10 бесхозных машин
В Обнинске по-прежнему выявляют бесхозяйный, брошенный, разукомплектованный автотранспорт. Как во дворах,...
29 июня 2017

«КЭСК» оставила после себя руины на детской площадке
Калужская энергетическая сбытовая компания по условиям концессионного соглашения, заключенного с балабановским...
30 июня 2017

Жители Обнинска стали реже требовать ремонт внутридворовых проездов
Уже через месяц, в конце июля, в Обнинске планируют начать работы по ремонту дворов и городских территорий...
28 июня 2017

Обнинцы недовольны заменой остановочных павильонов на Энгельса
Причем саму идею обновления этих конструкция горожане поддерживают. Возмущает людей другое, то, как ведутся...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.