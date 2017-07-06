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6 июля 2017
Благоустройство
Остановочные павильоны планируется установить до конца этой недели
Как назло, начало этих работ совпало с периодом дождей, поэтому люди вынуждены промокать до нитки, ожидая автотранспорт. Эта ситуация наблюдается, например, на «Музыкальнойя школе», где павильоны с обеих сторон демонтированы уже больше недели назад.
Как сообщала начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК, новые конструкции планируется там поставить до конца этой недели.
- Сейчас идет подготовка к установке павильонов, и на Аксенова будем ставить в первую очередь, - сказала Оксана Анатольевна.
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