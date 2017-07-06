Житель Обнинска пошел на грабеж ради кофе

В одном из обнинских сетевых продуктовых магазинов на днях был совершен грабеж.40-летний житель города взял со стеллажа четыре пакета дорогостоящего растворимого кофе, спрятал его под куртку и буквально выскочил из торгового зала. За ним погнался охранник, но догнать похитителя он так и не смог: тот бежал слишком быстро. По подсчетам, сумма украденного составила 900 рублей.После этого сотрудники магазина обратились в полицию. Расследованием этого дела занялся участковый уполномоченный, майор полиции Вячеслав СУРОВ. Он провел ряд розыскных мероприятий, в ходе которых в короткий срок установил личность злоумышленника. Помогли в этом деле и записи с камеры видеонаблюдения.Похитителем кофе оказался ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств местный житель. В дальнейшем было установлено его местонахождение. В итоге, мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции, где дал признательные показания. Как оказалось, похищенный товар он уже успел продать, а деньги потратил на собственные нужды. Грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.