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Житель Обнинска пошел на грабеж ради кофе

6 июля 2017
Криминал


Житель Обнинска пошел на грабеж ради кофе

В одном из обнинских сетевых продуктовых магазинов на днях был совершен грабеж.

40-летний житель города взял со стеллажа четыре пакета дорогостоящего растворимого кофе, спрятал его под куртку и буквально выскочил из торгового зала. За ним погнался охранник, но догнать похитителя он так и не смог: тот бежал слишком быстро. По подсчетам, сумма украденного составила 900 рублей.

После этого сотрудники магазина обратились в полицию. Расследованием этого дела занялся участковый уполномоченный, майор полиции Вячеслав СУРОВ. Он провел ряд розыскных мероприятий, в ходе которых в короткий срок установил личность злоумышленника. Помогли в этом деле и записи с камеры видеонаблюдения.

Похитителем кофе оказался ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств местный житель. В дальнейшем было установлено его местонахождение. В итоге, мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции, где дал признательные показания. Как оказалось, похищенный товар он уже успел продать, а деньги потратил на собственные нужды. Грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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