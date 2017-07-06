ОМВД по г. Обнинску сообщает

ОМВД России по г. Обнинску напоминает гражданам о возможности воспользоваться государственными услугами.В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется.Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.Примеры госуслуг оказываемых ОМВД России по г. Обнинску:1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; Для получения услуги граждане могут обратиться в ОМВД России по г. Обнинску по адресу пр. Ленина 89 . приемные дни: вторник, четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00ч. до 16.00ч.2. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация ряд услуг оказывает МРЭО ГИБД: Получение водительского удостоверения Открытие новой категории в существующем водительском удостоверении Получение дубликата водительского удостоверения после утраты Замена водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия Получение международного водительского удостоверения.