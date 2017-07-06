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По кадрам в обнинской больницы бьют декреты и переезд!

6 июля 2017
Медицина


По кадрам в обнинской больницы бьют декреты и переезд!

Проблема нехватки кадров в КБ №8 по-прежнему остается.

Как только руководству больницы удается закрыть одну кадровую брешь, как в штатном расписании открывается новая дыра.

Так, к примеру, недавно больница заполучила неонатолога. На данный момент огромных очередей не наблюдается к терапевтам, неврологу, хирургу и травматологу. Кроме того, больница имеет возможность круглосуточного проведения УЗИ и МРТ, а также оказания стоматологических услуг.

Зато в КБ №8 снова не хватает ЛОРов.

Как рассказал главврач больницы Владимир ПЕТРОВ, у него уволилась заведующая лор-отделением Оксана ПИЛИПЕНКО. Она уехала на ПМЖ в другой регион.

Записью за месяц к кардиологу Петров объяснил тоже счастливым для его сотрудников событием – декретом двух врачей.

Все, что остается в этой ситуации Владимиру Александровичу: радоваться за своих докторов и просить население понять и простить.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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