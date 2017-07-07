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7 июля 2017
Власть
Калужского министра строительства отправили в отставку!
Руководство региона приняло решение сменить министра строительства и ЖКХ. Теперь эту должность вместо Алексея ШИГАПОВА занимает Егор ВИРКОВ Причины ухода Шигапова пока никак не комментируют. Однако примечательно, что смена кадров произошла всего через три дня после парламентских слушаний, где выступил представитель дольщиков «Зеленого острова», которые уже 1,5 года не могут получить свои квартиры.
Поговаривают, что это не последнее увольнение, и сняли еще и заместителя Шигапова, начальника управления жилищного строительства Александра МАРКЕЛОВА. Пока эта информация не подтверждена.
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