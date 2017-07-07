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Калужского министра строительства отправили в отставку!

7 июля 2017
Власть


Калужского министра строительства отправили в отставку!

6 июля в Правительстве Калужской области произошли серьезные кадровые изменения.

Руководство региона приняло решение сменить министра строительства и ЖКХ. Теперь эту должность вместо Алексея ШИГАПОВА занимает Егор ВИРКОВ Причины ухода Шигапова пока никак не комментируют. Однако примечательно, что смена кадров произошла всего через три дня после парламентских слушаний, где выступил представитель дольщиков «Зеленого острова», которые уже 1,5 года не могут получить свои квартиры.

Поговаривают, что это не последнее увольнение, и сняли еще и заместителя Шигапова, начальника управления жилищного строительства Александра МАРКЕЛОВА. Пока эта информация не подтверждена.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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