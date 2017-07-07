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7 июля 2017
Миграция
Жительнице Обнинска грозит три года тюрьмы за фиктивную регистрацию мигрантов
Как установили полицейские, 56-летняя жительница наукограда фиктивно поставила на учет по месту своего жительства иностранных граждан, фактически не предоставив им жилое помещение для проживания.
Этот факт был подтвержден в том числе и показаниями соседей.
В результате, против женщины было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого было установлено 30 фактов постановки на учет граждан Таджикистана и Узбекистана.
В своем объяснении злоумышленница пояснила, что преступление она совершила из-за сложного материального положения. Свою вину она признала полностью и заявила, что нарушала закон из-за сложного материального положения. По действующему законодательству ей грозит до трех лет лишения свободы.
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