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7 июля 2017
Животные
«Новый ковчег» должен окончательно переехать к осени
Как сообщила руководитель зоозащитного центра «Новый ковчег» Анна МОГИЛЬНЕР, строительство нового приюта для животных в районе очистных сооружений практически завершено, и теперь осталось только поставить по просьбе расположенного рядом содового общества защитный забор.
- Основная загвоздка у нас была только в этом, но сейчас у нас нашлись деньги, и в ближайшее время мы начнем устанавливать этот забор. Без него мы переезжать не будем, - отметила Анна Александровна.
Тем не менее, часть животных сегодня уже живет в новом помещении, но назвать точные сроки окончательного переезда зоозащитница затруднилась.
- Я уже боюсь озвучивать какие-либо сроки, потому что мы планировали это сделать и в прошлом году, и в позапрошлом. Но, по-хорошему, мы хотели бы переехать к осени, - призналась Анна Могильнер.
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