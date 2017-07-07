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В Балабанове вновь предостерегли жителей от вандализма

7 июля 2017
Благоустройство


В Балабанове вновь предостерегли жителей от вандализма

К середине лета балабановский муниципалитет отыграл-таки конкурс на поиск подрядчика для ремонта детских игровых площадок города.

В ближайшее время организация выйдет на объекты и приведет в порядок зоны, значащиеся в реестре имущества МО.
Анонсируя предстоящие работы, замглавы администрации Балабанова по городскому хозяйству Алексей СТЕПАНОВ дал поручение управляющим компания следить за сохранностью объектов на своих территориях, а так же подключить к этому местных жителей.
- Мы не можем бесконечно вкладывать бюджетные средства в ремонт детских площадок. Поэтому, в случае вандального отношения со стороны жителей, мы не будем выделять средства на такие дворы, - заявил Алексей Евгеньевич.
Отметим, что подобное заявление ранее администрация города уже делала. Тогда оно было озвучено после известия о порче муниципальной детской площадки на ул. Московской, внушительные средства на которую два года назад выделили окружные депутаты Районного Собрания.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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