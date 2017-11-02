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2 ноября 2017
Торговля
В Боровске разогнали «лоточников»
Вот и сегодня во время очередного рейда административной комиссии в поле зрения проверяющих попали сразу несколько лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью прямо в центре города – на площади Ленина.
Учитывая, что данное место считается самым «проходным», поскольку поток пешеходов здесь обеспечивают автовокзал и парковка, то желающие продать свой товар с рук постоянно возвращаются на «насиженное» место.
Административная комиссия, в том числе, провела с нарушителями профилактические беседы, напомнив пункт Правил благоустройства, который запрещает в Калужской области осуществлять торговлю с рук, лотков и автомашин на территории, не предназначенной для ведения розничной торговли.
Однако расслабляться проверяющим не приходится, поскольку желание граждан заработать деньги вне специально отведенных мест, то есть в отсутствии конкуренции, сильнее страха попасть под административный протокол.
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