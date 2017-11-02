Обнинск
Новости
В Боровске разогнали «лоточников»

2 ноября 2017
Торговля


В Боровске разогнали «лоточников»

Несмотря на регулярное противостояние администрации Боровска незаконной торговле на улицах города, искоренить «лоточников» окончательно не удается.

Вот и сегодня во время очередного рейда административной комиссии в поле зрения проверяющих попали сразу несколько лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью прямо в центре города – на площади Ленина.

Учитывая, что данное место считается самым «проходным», поскольку поток пешеходов здесь обеспечивают автовокзал и парковка, то желающие продать свой товар с рук постоянно возвращаются на «насиженное» место.

Административная комиссия, в том числе, провела с нарушителями профилактические беседы, напомнив пункт Правил благоустройства, который запрещает в Калужской области осуществлять торговлю с рук, лотков и автомашин на территории, не предназначенной для ведения розничной торговли.

Однако расслабляться проверяющим не приходится, поскольку желание граждан заработать деньги вне специально отведенных мест, то есть в отсутствии конкуренции, сильнее страха попасть под административный протокол.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 351

Последние новости из рубрики «Торговля» и по тэгам #Боровск, #порядок, #рейд:


2 ноября 2017

Мужчина убил своего знакомого из-за того, что тот плохо работал
Прокуратурой Боровского района направлено в суд уголовное дело по факту убийства, произошедшего в боровском...
30 октября 2017

«Товары для мужчин» решили сменить имидж?
Торговый комплекс «Маргарита» на проспекте Маркса, более известный как «Товары для мужчин», наконец-то,...
30 октября 2017

В Обнинске опять пресекли незаконную торговлю
На днях в Обнинске сотрудники управления потребительского рынка, транспорта и связи городской администрации...
31 октября 2017

В Боровске массово спиливают деревья
В соседнем с Обнинском Боровске администрация взялась за опиловку старых деревьев. Поводом для этого...
29 октября 2017

В обнинском кафе продавали контрафактный алкоголь
В настоящее время в рамках оперативно-профилактической акции «Алкоголь» сотрудники обнинской полиции...
27 октября 2017

В Боровске проверят подрядчика на исполнительность
В соседнем с Обнинском Боровске администрация города собирается проверить выполненные подрядной организацией...
24 октября 2017

Администрация Боровского района помогла вернуть покупателям 32 тысячи рублей
Заместитель главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислав ФИЛИППОВ...
25 октября 2017

В Обнинске снова обнаружили контрафактный алкоголь
В первом наукограде борьба с контрафактной алкогольной продукцией ведется на постоянной основе. Особое...
23 октября 2017

У стен боровского монастыря пройдет патриотический фестиваль
В день народного единства, который в России отметят 4 ноября, в соседнем с Обнинском Боровском районе...
21 октября 2017

В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
А именно – сыры. Об этом на своей официальной странице социальной сети «Facebook» сообщил мэр города...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.