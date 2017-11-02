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На строительство калужского Диснейленда отвели шесть лет

2 ноября 2017
Экономика


На строительство калужского Диснейленда отвели шесть лет

Сегодня в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Калужской области и корпорацией MIG-2000.

Таким образом, стороны ещё раз подтвердили своё намерение возвести в Боровском районе грандиозный парк развлечений – «Волшебный мир России».

В будущем этот комплекс станет уникальным для нашей страны парком-курортом, тематическая концепция которого была разработана американскими инвесторами с привлечением отечественных специалистов.

Подписи под документом поставил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и президент корпорации MIG-2000 Геннадий МОШКОВИЧ.

Парк будет состоять из двенадцати тематических зон, многие из них будут отражать историю и культурные традиции нашей страны. Прогнозируемый объем инвестиций - 116 миллиардов рублей. Начать строительство планируется в следующем году. Его основной этап завершится к 2024 году. Ожидается, что ежегодно комплекс будут посещать от десяти до двенадцати миллионов человек.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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