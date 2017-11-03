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Окончание работ по «городской среде» в Обнинске отметят чаепитием

3 ноября 2017
Общество


Окончание работ по «городской среде» в Обнинске отметят чаепитием

Настоящий праздник двора в ближайшую субботу устроят для жителей домов 57, 59, 61 и 63 по улице Гагарина.

Приурочено мероприятие будет к завершению модернизации дворовой территории, выполненной в рамках программы «Городская среда».

-Люди в этом дворе живут очень активные, - рассказывает руководитель УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ, - они сами очень давно просили у администрации преобразить дворовую территорию, поэтому, когда стартовала программа «Городская среда», я их позвал на встречу с главой администрации, где жители еще раз озвучили свои желания.

После чего работа завертелась. Активисты провели голосование, где встретились с соседями, и таким образом эта дворовая территория попала в программу. Несколько месяцев людям пришлось терпеть тяготы строительных работ, однако теперь все неудобства остались позади.

В полдень четвертого ноября завершение большого дела соседи отметят праздником, организаторами которого выступили администрация города и УК «Чип». В программе запланирована анимационная программа с конкурсами и призами, спортивные соревнования и чаепитие.

-Такие мероприятия очень важны. Они преследуют сразу несколько целей: люди вместе радуются, общаются и строят планы на будущее, - резюмировал Халецкий.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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