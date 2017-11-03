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Уборка балабановских дорог в зимний период будет начинаться в три часа ночи

3 ноября 2017
Дороги


Уборка балабановских дорог в зимний период будет начинаться в три часа ночи

В Балабанове началась подготовка к благоустройству дорог и тротуаров в зимнее время.

Как рассказал заместитель главы местной администрации Алексей СТЕПАНОВ, график выполнения этих работ власти города уже составили и согласовали с подрядчиком.

По его словам, в три часа ночи должна происходить расчистка дорог, а в шесть – посыпка пескосоляной смесью. Таким образом, ничто не должно помешать передвижению балабановцев по городу уже в самые ранние утренние часы.

– По новому контракту это прописано в техзадании, а по текущему контракту мы договорились с подрядчиков, чтобы к семи утра все дороги были чистыми, – отметил Алексей Евгеньевич.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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