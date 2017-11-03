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Власти города обезопасят территорию у Вечного огня

3 ноября 2017
Дороги


Власти города обезопасят территорию у Вечного огня

Одним из рассмотренных комиссией по безопасности дорожного движения вопросов, стало обращение жительницы наукограда, касательно создания дополнительной пешеходной зоны в районе Вечного огня.

В настоящий момент, перейти дорогу можно только по правой стороне улицы Жукова, тогда как большинство горожан не слишком заморачиваются со своим маршрутом, и, сойдя с аллеи, идут напрямик, тем самым создавая аварийную ситуацию на дороге.

Кроме того, площадка перед Вечным огнем, является одним из излюбленных мест обнинских стритрейсеров, что безопасности этому участку тоже не прибавляет. А новый пешеходный переход, по мнению чиновников, поможет решить сразу обе проблемы.

- Если сделать пешеходный переход прямиком с аллеи, то заодно и гонщиков оттуда уберем. Нужно только на месте все посмотреть и соблюсти необходимые нормы, - подытожил вице-мэр по вопросам городского хозяйства и председатель комиссии Вячеслав ЛЕЖНИН.

Решение по данному вопросу было принято положительное. В ближайшее время сотрудники ГИБДД и МПКХ проведут совместный осмотр участка и окончательно определятся с положением нового перехода.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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