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Прорыв трубы превратил двор на Гагарина в «маленькую Венецию»

3 ноября 2017
ЖКХ


Прорыв трубы превратил двор на Гагарина в «маленькую Венецию»

Не так давно, жители дома №2 по улице Гагарина могли наблюдать, как под их окнами разлилось миниатюрное море.

Не пойми откуда появившаяся вода накрыла собой не только лужайку, но и часть асфальтовой дорожки, что вызывало недовольство пешеходов.
- Утром вышла с собакой гулять, а здесь настоящее море. Вчера вечером еще все сухо было, – пожаловалась одна из местных жительниц Елена СМИРНОВА.
Отметим, что долго любоваться новым видом из окна горожанам не пришлось. Сотрудники городского водоканала уже на следующий день привели территорию в порядок и устранили протечку, заодно отремонтировав трубу.
- У нас очень много работ, которые не могут быть выполнены одновременно. Все-таки ресурсы, и людские и технические, у нас ограничены, но как только появляется возможность - сразу реагируем, - сообщил директор МП «Водоканал» Александр КРУГЛОВ.
К слову, в настоящий момент коммунальщики также проводят ремонтные работы на Северном водоводе, который является одним из основных источников воды для наукограда.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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