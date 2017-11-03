|
3 ноября 2017
МЧС
В Обнинске стали чаще поджигать мусор
В последнее время обнинские спасатели отмечают, что в городе участились случаи возгорания мусора в мусоропроводах и в контейнерах.
Сами жители считают, что твердые коммунальные отходы стали реже вывозить, поэтому кто-то их и поджигает, чтобы не было неприятного запаха.
Только вчера, за один день, сотрудники МЧС Обнинска тушили мусоропровод на Энгельса, 36 и контейнер на Курчатова, 27. Установить поджигателей пока не удается.
Просмотров: 163
Последние новости из рубрики «МЧС» и по тэгам #мусор, #контейнеры, #возгорание:
3 ноября 2017
В ГУ МЧС России по Калужской области сменился руководитель
Вчера после восьми лет работы свой пост покинул начальник Главного управления МЧС России по Калужской
23 октября 2017
Жительницу Обнинска пришлось вызволять из её собственного туалета
Беспокойными выдались минувшие выходные дни для обнинских спасателей. В субботу на улице Курчатова из
24 октября 2017
В Боровском районе неблагополучные семьи проверят на пожарную безопасность
Тема пожарной безопасности с наступлением отопительного сезона стала особенно актуальной. В связи с этим,
17 октября 2017
Обнинские спасатели несколько часов искали мину в Гурьяновском лесу
На днях на пульт обнинских спасателей поступило необычное сообщение. Позвонил неизвестный и рассказал,
16 октября 2017
Жители Обнинска намерены поймать поджигателя за руку
В минувшие выходные неизвестный поджигатель заставил поволноваться жителей дома № 24 по улице Энгельса.
13 октября 2017
В Обнинск придет «крепкий» ветер
Как сообщили сотрудники МЧС России по Калужской области, в ближайшие часы и c сохранением до конца дня,
13 октября 2017
Жительница Обнинска чуть не лишилась пальца
Сегодня обнинские спасатели оказали необычную помощь жительнице города. Как рассказали в управлении по
8 октября 2017
В Обнинске успели предотвратить пожар в жилом доме
На днях в Обнинске едва удалось избежать пожара в жилом доме № 19а по улице Энгельса. Как рассказали
2 октября 2017
В Обнинск вернулись лоси
В Обнинске опять стали появляться лоси. Помнится, полгода назад на Ленина, 126 погиб лосенок, который
2 октября 2017
В Обнинске пройдут учения по гражданской обороне
По информации начальника восьмого отряда ФПС Ивана ДЬЯЧЕНКО, первый наукоград примет участие во Всероссийских
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
19 октября 2017
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
На минувших выходных в Обнинске прошла первая в этом сезоне сельскохозяйственная
Самое читаемое
Животные
27 октября 2017
Рабочие из Балабанова ищут владельцев прибившегося к ним котенка
Силовики
30 октября 2017
Под Обнинском расплавленный металл унес жизни трех человек
Лента новостей
4 ноября 2017
Балабановский МУП «МЦОН» будет делиться доходами раз в квартал
В...
4 ноября 2017
В Обнинске под покровом ночи обчистили парикмахерскую
Кража...
4 ноября 2017
Светофор на проспекте Маркса заработает через считанные дни
Как...
4 ноября 2017
У обнинцев есть две недели, чтобы сделать выбор
Как...
3 ноября 2017
В Ермолине
В...
3 ноября 2017
Обнинские пешеходные переходы «раскрасят» по последним технологиям
Государственный...
3 ноября 2017
Такого грандиозного концерта в Обнинске еще не было!
10...
3 ноября 2017
Любовь к халяве привела двоих мужчин на скамью подсудимых
Двое...
2 ноября 2017
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
Буквально...
2 ноября 2017
МП «УЖКХ»
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Плитка на Энгельса «не прожила» и месяца!
2
3
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
3
1
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
4
1
Завершить «комфортную среду» в срок в Обнинске не удалось
5
1
Такого грандиозного концерта в Обнинске еще не было!
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
4
9
Экс-мэру Обнинска Александру Авдееву прочат губернаторское кресло
5
9
В Обнинске на «зебре» сбили пенсионера
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
13
Татьяна Баталова: никому ничего не расскажу!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
718
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2446
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.