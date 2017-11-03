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В Обнинске стали чаще поджигать мусор

3 ноября 2017
МЧС


В Обнинске стали чаще поджигать мусор

В последнее время обнинские спасатели отмечают, что в городе участились случаи возгорания мусора в мусоропроводах и в контейнерах.

Сами жители считают, что твердые коммунальные отходы стали реже вывозить, поэтому кто-то их и поджигает, чтобы не было неприятного запаха.

Только вчера, за один день, сотрудники МЧС Обнинска тушили мусоропровод на Энгельса, 36 и контейнер на Курчатова, 27. Установить поджигателей пока не удается.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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