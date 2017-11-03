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3 ноября 2017
Благоустройство
Балабановские чиновники собираются проверить состояние всех городских электроподстанций
Так, по его словам, руководителю местного участка РЭС Владимиру НИКИТИНУ уже поступило указание из Калуги заняться этой проблемой.
Тем не менее, в администрации Балабанова не слишком верят таким обещаниям и намерены отправить в «Калугаэнерго» запрос для получения точных сроков начала работ, а также планируют составить список подстанций, которые необходимо привести в порядок. Именно такое поручение чиновникам дал глава города Сергей СУДАКОВ.
– Нужно проехать все подстанции, зафиксировать в каком они состоянии, составить на основе этого письмо и направить его в «Калугаэнерго». Нужно проверить все подстанции, в том числе в городке, на Московской, в центре, на которые смотреть противно! А то, там Чубайс начал предсказывать какой-то энергетический кризис, поэтому мы должны им создать мотивацию для развития. Пусть они хотя бы надписи закрасят и растущие из под фундамента деревья вырубят. Деньги-то они успешно собирают, а делать ничего не хотят! – заявил Сергей Алексеевич.
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