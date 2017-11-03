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Балабановские чиновники собираются проверить состояние всех городских электроподстанций

3 ноября 2017
Благоустройство


Балабановские чиновники собираются проверить состояние всех городских электроподстанций

Как рассказал заместитель руководителя администрации Балабанова Алексей СТЕПАНОВ, в ОАО «Калугаэнерго» наконец-то отреагировали на недовольство людей внешним видом балабановских старых электроподстанций, явно нуждающихся в благоустройстве.

Так, по его словам, руководителю местного участка РЭС Владимиру НИКИТИНУ уже поступило указание из Калуги заняться этой проблемой.

Тем не менее, в администрации Балабанова не слишком верят таким обещаниям и намерены отправить в «Калугаэнерго» запрос для получения точных сроков начала работ, а также планируют составить список подстанций, которые необходимо привести в порядок. Именно такое поручение чиновникам дал глава города Сергей СУДАКОВ.

– Нужно проехать все подстанции, зафиксировать в каком они состоянии, составить на основе этого письмо и направить его в «Калугаэнерго». Нужно проверить все подстанции, в том числе в городке, на Московской, в центре, на которые смотреть противно! А то, там Чубайс начал предсказывать какой-то энергетический кризис, поэтому мы должны им создать мотивацию для развития. Пусть они хотя бы надписи закрасят и растущие из под фундамента деревья вырубят. Деньги-то они успешно собирают, а делать ничего не хотят! – заявил Сергей Алексеевич.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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