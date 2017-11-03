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Под Обнинском женщина получила травму головы

3 ноября 2017
Происшествия


Под Обнинском женщина получила травму головы

Два часа назад в соседнем с Обнинском городе Белоусово произошло ДТП, в котором столкнулись две иномарки.

Как уточнили в восьмом отряде ФПС по Калужской области, это было боковое столкновение, в результате которого одна из пассажирок получила черепно-мозговую травму.

У женщины также была рассечена бровь. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь.

А сотрудники ГИБДД выясняют, кто из водителей виноват в случившемся. Сами автомобили тоже повреждены. Обоим автовладельцам предстоит серьезный ремонт.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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