В Обнинске сотрудник полиции пожалел избившего его хулигана

На этой неделе Обнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя наукограда.Молодого человека признали виновным в применение насилия в отношении представителя власти, который находился при исполнении своих должностных обязанностей.Речь идет об участковом, которого вызвали жильцы одной из многоэтажек в связи с тем, что у них во дворе дебоширил пьяный мужчина. Полицейский попытался убедить хулигана успокоиться, но тот накинулся на стража порядка с кулаками и нанес ему многочисленные травмы. Позже эксперты квалифицировали их как легкий вред здоровью.Однако при назначении обвиняемому наказания суд принял во внимание наличие у него малолетнего ребенка, воспитанием которого мужчина занимается один. К тому же и сам потерпевший проявил к дебоширу гуманность, пожалев его малыша. Сотрудник полиции просил не применять к своему обидчику реальное лишение свободы.В итоге мужчину приговорили трем с половиной годам лишения свободы условно – с испытательным сроком 3 года.Приговор в законную силу пока не вступил.