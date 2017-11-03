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В Обнинске сотрудник полиции пожалел избившего его хулигана

3 ноября 2017
Криминал


В Обнинске сотрудник полиции пожалел избившего его хулигана

На этой неделе Обнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя наукограда.

Молодого человека признали виновным в применение насилия в отношении представителя власти, который находился при исполнении своих должностных обязанностей.

Речь идет об участковом, которого вызвали жильцы одной из многоэтажек в связи с тем, что у них во дворе дебоширил пьяный мужчина. Полицейский попытался убедить хулигана успокоиться, но тот накинулся на стража порядка с кулаками и нанес ему многочисленные травмы. Позже эксперты квалифицировали их как легкий вред здоровью.

Однако при назначении обвиняемому наказания суд принял во внимание наличие у него малолетнего ребенка, воспитанием которого мужчина занимается один. К тому же и сам потерпевший проявил к дебоширу гуманность, пожалев его малыша. Сотрудник полиции просил не применять к своему обидчику реальное лишение свободы.

В итоге мужчину приговорили трем с половиной годам лишения свободы условно – с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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