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3 ноября 2017
Экономика
Администрация Балабанова оставит себе только один магазин
Около месяца назад администрация соседнего с Обнинском Балабанова получила в собственность имущество Министерства обороны, которое ранее это ведомство передало на баланс МО МР «Боровский район».
Теперь балабановские чиновники готовятся выставить полученное добро на торги, и даже успели распределить его продажу на разные кварталы 2018 года в плане приватизации.
Однако муниципалитет готов расстаться не со всем имуществом. Так из двух торговых объектов на ул. Дзержинского, в которых сегодня находятся магазины «Дикси» и «Праздничный», только последний выставят на торги.
По словам сотрудников администрации, данный объект порядком потрепан жизнью, и на его ремонт потребуется около 7 млн. рублей. Вкладывать такие деньги в ремонт своей собственности муниципалитет не может, поскольку это слишком дорогое удовольствие. Поэтому его решили оставить новому собственнику. По словам чиновников, потенциальные покупатели этого объекта уже имеются.
А вот здание, занятое магазином «Дикси», останется в собственности города. Его площади предполагают разделить между торговыми и спортивными, где будут открыты секции Цента физкультуры и спорта.
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