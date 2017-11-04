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4 ноября 2017
Благоустройство
Приводить в порядок Гурьяновский лес власти намерены и в 2018 году
Горожанам предлагали выбрать городские территории, которые на их взгляд, надо благоустроить в рамках программы «Городская среда» предстоящим летом.
В список попали «ворота» города - улица Лейпунского, продолжение проспекта Маркса – рядом с магазином «Маргарита», общественная зона напротив Дома ученых и территория Парка Победы. К концу рабочей недели расклад сил был таким - большинство отдали свои голоса полю напротив Дома ученых, на втором месте была реконструкция улицы Лейпунского, следующим шел проспект Маркса.
Примечательно, что в этом списке не было Гурьяновского леса, благоустройство которого стартовало в этом году. Причем сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША неоднократно говорил, что работы на этой территории должны быть продолжены.
Как оказалось, глава обнинской администрации не поменял своих приоритетов.
-Территория Гурьяновского леса не участвует в голосовании, потому что я считаю, что благоустройство там надо продолжить в любом случае, - пояснил журналистам портала Obninsk.Name Владислав Валерьевич. - Дискуссии вокруг леса уже проходили, решение было принято. А что наполовину-то делать? Надо доделывать.
Таким образом, лесной массив – первая городская территория, которую будут преображать в рамках программы «Городская среда» будущим летом. Из предложенного списка, обнинцам предлагается выбрать еще один объект, которого коснется благоустройство.
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