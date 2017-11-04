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4 ноября 2017
Криминал
В Обнинске под покровом ночи обчистили парикмахерскую
Кража произошла на днях.
Вечером сотрудники салона красоты, как обычно ушли домой, а придя утром на работу, обнаружили, что к ним приходили непрошенные гости. К счастью дорогостоящие инструменты воры оставили на месте, чего не скажешь о деньгах, которые хранились в парикмахерской.
После визита злоумышленников предприятие недосчиталось 23 тысяч рублей. Личность преступников устанавливается.
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