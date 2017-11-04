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4 ноября 2017
Общество
У обнинцев есть две недели, чтобы сделать выбор
Как сообщил корреспондентам «Obninsk.Name» мэр наукограда Владислав ШАПША, продлится оно ровно две недели. А это значит, что уже к концу ноября станут известны результаты. Напомним, что горожанам предлагается выбор из четырех мест: улица Лейпунского, парк Победы, площадь у Дома ученых и проспект Маркса.
К слову, на данный момент лидирует территория у Дома ученых, хотя еще вчера горожане активно голосовали за реконструкцию улицы Лейпунского.
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