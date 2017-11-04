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Балабановский МУП «МЦОН» будет делиться доходами раз в квартал

4 ноября 2017
Экономика


Балабановский МУП «МЦОН» будет делиться доходами раз в квартал

В соседнем с Обнинском Балабанове произошла реорганизация муниципальных предприятий, в результате которой некоторые функции, некогда входившие в сферу деятельности УМЭП «ЖКХ», были переданы вновь созданному МУП «МЦОН».

Под его же крыло попало и самое доходно предприятие муниципалитета – МУП «Рынок».

Преобразования были затеяны для того, чтобы сократить количество руководящих должностей и, следователь, сэкономить бюджетные средства. При этом сумма поступлений в городской кошелек была определена на уровне 95% от прибыли.

На 2018 год администрация решила оставить прежний процент «взноса» со стороны МУП «МЦОН». Однако если в 2017 году никаких особых правил по срокам этих отчислений не было, то впредь они появятся.

В новом году муниципальное предприятие обязано будет пополнять бюджет ежеквартально, и сумма должна быть не менее 1/3 части от дохода, оставшегося после уплаты налогов.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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