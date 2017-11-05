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Главного мусорщика области выберут по конкурсу

5 ноября 2017
ЖКХ


Главного мусорщика области выберут по конкурсу

Вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами в Калужской области стоит достаточно остро.

С января этого года отвечать за мусор должен был Региональный оператор, однако подготовительные работы затянулись и сроки были перенесены сначала на май 2018, а теперь и вовсе днем икс стало первое января 2019 года.

Как заверили журналистов портала Obninsk.Name в областном профильном министерстве, работа в этом направлении идет.

- Сейчас подготавливается база правовая для этого, нашим Министерством разрабатываются нормативно-правовые акты, - пояснил главный специалист отдела благоустройства и обращения с отходами Олег СИДЕНКОВ.

Следующим этапом станет конкурс, где и будет выбран Региональный оператор, причем чиновники обещают не тянуть до последнего со стартом этой процедуры.

- Очень бы хотелось подойти к конкурсу в начале следующего года, но точно сказать сложно, - сказал Олег Васильевич.

Причем в региональном Министерстве строительства и ЖКХ не уверены, что какая-либо организация, сегодня занимающаяся вывозом ТКО, будет отвечать параметрам конкурса. Так, что не исключено, что существующую нишу может занять и сторонняя компания.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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