Женщина отдала незнакомцам 250 тысяч рублей, чтобы спасти сына

Очередной жертвой мошенничества в первом наукограде стала местная жительница 1935 года рождения.Бабушку «развели» по классической схеме. Неизвестные позвонили ей на домашний телефон и сообщили ужасную новость, что её сын попал в ДТП. Примечательно, что преступники оказались «подкованными», к женщине они обращались по имени отчеству, да и имя сына тоже знали.«Закрыть глаза» на преступление, звонившие готовы были за вознаграждение. Причем женщина сама обозначила сумму, отдав всё что есть - 250 тысяч рублей. После чего её навестил подросток, на вид ему было не больше 12 лет, которому расстроенная мать и отдала деньги. И только потом пенсионерка решила позвонить сыну, и узнала, что ни в какую аварию он естественно не попадал.Поскольку случаи мошенничества происходят в Обнинске довольно часто, полицейские ещё раз призывают горожан к бдительности. Даже если, вам сообщили о происшествии, в котором замешаны ваши родственники, лучше всего связаться с ними и выяснить все детали, а не отдавать деньги незнакомым людям.