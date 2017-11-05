Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»

Два часа назад в соседнем с Обнинском городе Белоусово произошло ДТП, в котором столкнулись две иномарки.

Сегодня вечером сотрудниками правоохранительных служб была проведена эвакуация ТРК «Триумф-плаза».Как сообщают очевидцы, полицейские появились около торгового центра в районе восьми часов вечера и до сих пор не снимают оцепление вокруг всей площади. Также людей попросили покинуть парковку и расположенный по соседству с «Плазой» фитнесс-клуб «СССР».Давать какие-либо комментарии правоохранители на данный момент не могут, в силу обстоятельств, но на парковке рядом со зданием можно заметить не только полицейских, но и сотрудников МЧС, «скорой» и пожарных бригад.По непроверенным данным, причиной для экстренной эвакуации послужило сообщение о взрывном устройстве, однако официальных заявлений от властей пока не поступало.