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Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»

5 ноября 2017
Происшествия


Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»

Сегодня вечером сотрудниками правоохранительных служб была проведена эвакуация ТРК «Триумф-плаза».

Как сообщают очевидцы, полицейские появились около торгового центра в районе восьми часов вечера и до сих пор не снимают оцепление вокруг всей площади. Также людей попросили покинуть парковку и расположенный по соседству с «Плазой» фитнесс-клуб «СССР».

Давать какие-либо комментарии правоохранители на данный момент не могут, в силу обстоятельств, но на парковке рядом со зданием можно заметить не только полицейских, но и сотрудников МЧС, «скорой» и пожарных бригад.

По непроверенным данным, причиной для экстренной эвакуации послужило сообщение о взрывном устройстве, однако официальных заявлений от властей пока не поступало.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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