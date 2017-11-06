Обнинск уродуют ржавые заборы

Вот уже несколько лет подряд в городе то там, то тут появляются декоративные ограждения.Мнения горожан об уместности этих конструкций разделились: кто-то считает их лишним элементом декора, а кто-то наоборот ратует за заборы.Однако и сторонников, и противников объединяет одно: если уж конструкции установлены, за ними обязательно должен кто-то следить. Как оказалось с этим в Обнинске существуют большие проблемы, иначе почему большинство декоративных заборов изъедены ржавчиной и стоят облупившиеся?Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ, городские коммунальщики отвечают за ограждения, установленные вдоль дорог. И эти конструкции ежегодно красятся.- А по остальным заборчикам надо смотреть, кто их устанавливал и на каком основании. Если устанавливали собственники в своем землеотводе, то естественно они должны их содержать и за ними ухаживать, - поясняет Дмитрий Владимирович.Судя по плачевному состоянию многих конструкций, их постигла участь внутриквартальных проездов, за которыми в Обнинске никто не считает нужным следить.