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Обнинск уродуют ржавые заборы

6 ноября 2017
Благоустройство


Обнинск уродуют ржавые заборы

Вот уже несколько лет подряд в городе то там, то тут появляются декоративные ограждения.

Мнения горожан об уместности этих конструкций разделились: кто-то считает их лишним элементом декора, а кто-то наоборот ратует за заборы.

Однако и сторонников, и противников объединяет одно: если уж конструкции установлены, за ними обязательно должен кто-то следить. Как оказалось с этим в Обнинске существуют большие проблемы, иначе почему большинство декоративных заборов изъедены ржавчиной и стоят облупившиеся?

Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ, городские коммунальщики отвечают за ограждения, установленные вдоль дорог. И эти конструкции ежегодно красятся.

- А по остальным заборчикам надо смотреть, кто их устанавливал и на каком основании. Если устанавливали собственники в своем землеотводе, то естественно они должны их содержать и за ними ухаживать, - поясняет Дмитрий Владимирович.

Судя по плачевному состоянию многих конструкций, их постигла участь внутриквартальных проездов, за которыми в Обнинске никто не считает нужным следить.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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