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Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»

6 ноября 2017
Происшествия


Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»

Вчера вечером весь город следил за новостями из ТРК «Триумф Плаза», откуда были эвакуированы, как посетители, так и весь персонал.

Причиной массовой эвакуации стал звонок в полицию о якобы заложенном взрывном устройстве, который поступил в 19 часов 20 минут.

На место происшествия незамедлительно выехали все спецслужбы и, к счастью, информация не подтвердилась. Уже ночью сотрудниками ОМВД по городу Обнинску и ФСБ по Калужской области не только вычислили злоумышленника, но и задержали его.

Как сообщили журналистам портала Obninsk.Name в полиции, звонившим оказался ранее судимый 48-летний местный житель. По факту ложного доноса возбуждено уголовное дело. Проводятся процессуальные действия.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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