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6 ноября 2017
Общество
Левые голоса чиновники пообещали отфильтровать
И касался он опроса, где люди должны были выбрать объект, которого в следующем году коснется благоустройство в рамках программы «Городская среда». Так в разных сообществах многие обнинцы высказывались за реконструкцию улицы Лейпунского, однако субботним утром на официальном сайте администрации города лидировало поле напротив Дома ученых.
Жители тут же заподозрили власти в нечистоплотности, к тому же многие горожане не смогли отдать свои голоса, потому что система сообщала, что люди это уже сделали.
Сегодня администрация Обнинска дала официальные объяснения, сказав, что опрос ведется по принципу: один ip-адрес – один голос. Это, конечно, вносит некоторые неудобства, так как высказать свое мнение все члены семьи или сотрудники предприятия не могут, но позволяет избежать накруток.
Желающие проголосовать должны сделать это с другого ip-адреса, подключившись к мобильному интернету или используя общедоступную сеть.
К слову, некоторые горожане не скрывали, что обмануть систему достаточно просто, используя знания программирования, но чиновники пообещали, что эти фокусы будут учтены при подведении окончательных результатов.
Сегодня с огромным отрывом лидируют «ворота города» - улица Лейпунского, за которую свои голоса отдали более 1200 человек. Шестнадцать процентов респондентов проголосовали за благоустройство поля напротив Дома ученых, замыкает тройку лидеров проспект Маркса рядом с магазином «Маргарита».
В дальнейшем при проведении опросов в администрации пообещали использовать более сложные схемы фильтрации, чтобы избежать кривотолков.
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