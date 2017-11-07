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«Картофельный магнат» снова попал под прицел обнинской полиции

7 ноября 2017
Торговля


«Картофельный магнат» снова попал под прицел обнинской полиции

В конце октября на портале «Obninsk.Name» выходила новость о том, что сотрудники ОМВД по городу Обнинску вместе с управлением потребительского рынка администрации наукограда провели рейд, дабы пресечь незаконную лоточную торговлю.

Тогда к административной ответственности был привлечен предприниматель за несанкционированную торговлю картошкой в районе деревни Кабицыно.

Однако не прошло и недели, как бизнесмен снова попался «на крючок». Так, частный предприниматель опять был оштрафован за торговлю картошкой без соответствующих разрешительных документов.

Отметим, что бизнесмен уже не в первый раз привлекается к ответственности.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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