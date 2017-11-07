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7 ноября 2017
Торговля
«Картофельный магнат» снова попал под прицел обнинской полиции
Тогда к административной ответственности был привлечен предприниматель за несанкционированную торговлю картошкой в районе деревни Кабицыно.
Однако не прошло и недели, как бизнесмен снова попался «на крючок». Так, частный предприниматель опять был оштрафован за торговлю картошкой без соответствующих разрешительных документов.
Отметим, что бизнесмен уже не в первый раз привлекается к ответственности.
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