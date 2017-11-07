«Картофельный магнат» снова попал под прицел обнинской полиции

Навести порядок в сфере торговли администрация соседнего с Обнинском Балабанова пытается не первый год.

В конце октября на портале «Obninsk.Name» выходила новость о том, что сотрудники ОМВД по городу Обнинску вместе с управлением потребительского рынка администрации наукограда провели рейд, дабы пресечь незаконную лоточную торговлю.Тогда к административной ответственности был привлечен предприниматель за несанкционированную торговлю картошкой в районе деревни Кабицыно.Однако не прошло и недели, как бизнесмен снова попался «на крючок». Так, частный предприниматель опять был оштрафован за торговлю картошкой без соответствующих разрешительных документов.Отметим, что бизнесмен уже не в первый раз привлекается к ответственности.