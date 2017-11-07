Под Обнинском две семьи остались без жилья

Два часа назад в соседнем с Обнинском городе Белоусово произошло ДТП, в котором столкнулись две иномарки.

Напряженными выдались минувшие выходные дни для сотрудников обнинской пожарной охраны.Один за другим в наукограде и его окрестностях горели дома и бани.Так, в деревне Мишково пламя уничтожило сразу два жилых дома. Еще один пожарные успели спасти. К счастью, люди не пострадали. Возгорание началось в 7 утра и жильцы успели выбежать на улицу.Теперь две большие семьи вынуждены ютиться у родственников. Установлена причина пожара: нарушение печного оборудования.А в Обнинске неизвестные поджигали мусор. На Маркса, 90 пожарные тушили мусоропровод в подъезде. На Гурьянова, 5 твердые коммунальные отходы горели прямо посреди улицы. В Жуковском районе сгорела баня.