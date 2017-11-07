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Пропавший пенсионер сам вернулся домой

7 ноября 2017
МЧС


Пропавший пенсионер сам вернулся домой

Вчера обнинские спасатели совместно с полицией разыскивали пропавшего 80-летнего пенсионера.

Как рассказали родственники дедушки, он ушел на прогулку к реке Протве, где любил дышать свежим воздухом. Но как обычно через час домой ветеран не вернулся. А когда родные пошли его разыскивать, то нигде не нашли. В итоге им пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Однако долго прочесывать местность силовикам не пришлось. К счастью, пожилой человек вернулся домой самостоятельно. Как потом выяснилось, он пошел «по другой дороге».

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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