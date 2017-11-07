|
7 ноября 2017
Благоустройство
Благоустройство улицы Лейпунского начнут с упорядочивания вывесок
Поэтому к модернизации чиновники начали готовиться загодя. По словам сити-менеджера Обнинска Владислава ШАПШИ, объект этот будет ещё сложней, чем проспект Маркса - преображение которого ведется в этом году.
- Потому что там не только общественные территории есть, но и фасады домов, которые как бог черепаху разукрасили рекламой, понятно, что сделано это было давно. Просто делать там территорию красивую без благоустройства фасадов - половина дела, - считает Владислав Валерьевич.
Две недели дал подчиненным глава обнинской администрации на усовершенствование положения о размещение вывесок на зданиях. Причем с особым вниманием он попросил подойти к титульным улицам, которые формируют лицо первого наукограда.
Просмотров: 229
Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #городская среда, #вывески, #реклама:
7 ноября 2017
В Балабанове ребенок чуть не угодил в яму с электрокабелем
Вот уже два с половиной месяца директор балабановской управляющей компании «УК РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ
7 ноября 2017
В Балабанове завершили работы по федеральной программе
В соседнем с Обноском Балабанове сегодня были сданы работы по последнему объекту, который строится в
7 ноября 2017
Депутаты и чиновники продолжают гулять по дворам
За ходом выполнения работ в рамках программы «Городская среда» чиновники и народные избранники следят
7 ноября 2017
Обнинские озеленители готовятся к следующему сезону
О работе коммунальных служб сегодня на еженедельной планерке в администрации рассказал заместитель главы
7 ноября 2017
Подрядчик продолжит работать над благоустройством проспекта Маркса
Об этом корреспондентам «Obninsk.Name» депутат Анатолий ШАТУХИН. Парламентарий отметил, что приемка основных
6 ноября 2017
Обнинск уродуют ржавые заборы
Вот уже несколько лет подряд в городе то там, то тут появляются декоративные ограждения. Мнения горожан
6 ноября 2017
Левые голоса чиновники пообещали отфильтровать
Настоящий скандал разразился вчера в социальных сетях. И касался он опроса, где люди должны были выбрать
4 ноября 2017
Приводить в порядок Гурьяновский лес власти намерены и в 2018 году
Запущенный опрос на сайте администрации Обнинска, вызвал большой общественный резонанс. Горожанам предлагали
3 ноября 2017
Окончание работ по «городской среде» в Обнинске отметят чаепитием
Настоящий праздник двора в ближайшую субботу устроят для жителей домов 57, 59, 61 и 63 по улице Гагарина.
3 ноября 2017
Балабановские чиновники собираются проверить состояние всех городских электроподстанций
Как рассказал заместитель руководителя администрации Балабанова Алексей СТЕПАНОВ, в ОАО «Калугаэнерго»
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
17 октября 2017
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
На днях глава Калужской области
Самое читаемое
Происшествия
5 ноября 2017
Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»
Строительство
31 октября 2017
Строительство калужского «Диснейленда» сдвинулось с мёртвой точки
Лента новостей
7 ноября 2017
«Культурным» школьникам пообещали скидку на боровскую дискотеку
В...
7 ноября 2017
День народного единства жители Боровского района отметили без происшествий
Боровская...
7 ноября 2017
Жители Обнинска сидели без воды из-за соседей
В...
7 ноября 2017
Обнинский водитель протаранил маршрутку
Как...
6 ноября 2017
Прокуратура
Прокуратура...
6 ноября 2017
Приезжая лишилась в Обнинске 56 тысяч рублей
Мест,...
4 ноября 2017
Балабановский МУП «МЦОН» будет делиться доходами раз в квартал
В...
4 ноября 2017
В Обнинске под покровом ночи обчистили парикмахерскую
Кража...
4 ноября 2017
Светофор на проспекте Маркса заработает через считанные дни
Как...
4 ноября 2017
У обнинцев есть две недели, чтобы сделать выбор
Как...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
2
2
Владислав Шапша попросил запретить парковку рядом с полицией и больницей
3
2
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
4
2
Такого грандиозного концерта в Обнинске еще не было!
5
2
Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
4
9
Экс-мэру Обнинска Александру Авдееву прочат губернаторское кресло
5
9
В Обнинске на «зебре» сбили пенсионера
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
718
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.