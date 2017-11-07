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7 ноября 2017
Происшествия
Обнинский водитель протаранил маршрутку
Водитель автомобиля марки «Шевроле», совершая поворот, нарушил правила и врезался в бок проезжающей мимо маршрутке. Только чудом в этом столкновении удалось обойтись без пострадавших.
Двигайся машины чуть быстрее, и удар пришелся бы не в «морду» маршрутного такси, а в пассажирский салон, и тогда невнимательный автолюбитель одним только штрафом вряд ли бы отделался.
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