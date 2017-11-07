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Владислав Шапша попросил запретить парковку рядом с полицией и больницей

7 ноября 2017
Дороги


Владислав Шапша попросил запретить парковку рядом с полицией и больницей

Животрепещущий вопрос поднял сегодня на еженедельной планерке глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Сити-менеджер заметил, что из-за припаркованных вдоль обочин автомобилей на проспекте Ленина рядом с поликлиникой и ОМВД остальным невозможно проехать.

- Если в поликлинику люди идут на приём и оставляют машины на время, то и у полиции и у бывшей школы милиции паркуются те, кто там работают. А напротив - здание «Самиздата» (там суд появится), работы уже ведутся по реконструкции, - заметил Владислав Валерьевич.

Чтобы исключить постоянные пробки, глава обнинской администрации предложил поставить вдоль дороги знаки «Стоянка и парковка запрещена». Однако в решении этого вопроса Владислав Валерьевич решил действовать по принципу: запрещаешь - предлагай. И озвучил альтернативный вариант для парковки.

- Мы большую работу провели для того, чтобы забрать парковки в муниципальное ведение, в частности по улице Мира. Машин в городе очень большое количество – 60 тысяч автомобилей зарегистрировано, не хватает места на центральных улицах, надо убрать оттуда машины, поставить соответствующие знаки и перенаправить автомобилистов на эту парковку, - сказал Шапша.

Причем глава обнинской администрации подчеркнул, что плата за парковку «железного коня» здесь взиматься не будет. Этот вопрос в ближайшее время рассмотрят на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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