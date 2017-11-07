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7 ноября 2017
ЖКХ
Жители Обнинска сидели без воды из-за соседей
В минувшие выходные в Обнинске жильцы дома № 30 по улице Энгельса около 14 часов оставались без воды по одному из стояков.
Как рассказали в аварийно-диспетчерской службе города, случился засор канализации на седьмом этаже, в связи с чем и пришлось перекрыть как холодное, так и горячее водоснабжение.
Данную проблему можно было бы решить сразу же, как только люди обратились с жалобой. Но в тот момент отсутствовали жильцы первого этажа, а технология прочистки засоров на верхних этажах предусматривает обязательное нахождение жителей всех нижерасположенных квартир при проведении самой этой процедуры. Так что устранить аварию удалось только на другой день. Ближе к обеду воду открыли.
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