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Жители Обнинска сидели без воды из-за соседей

7 ноября 2017
ЖКХ


Жители Обнинска сидели без воды из-за соседей

В минувшие выходные в Обнинске жильцы дома № 30 по улице Энгельса около 14 часов оставались без воды по одному из стояков.

Как рассказали в аварийно-диспетчерской службе города, случился засор канализации на седьмом этаже, в связи с чем и пришлось перекрыть как холодное, так и горячее водоснабжение.

Данную проблему можно было бы решить сразу же, как только люди обратились с жалобой. Но в тот момент отсутствовали жильцы первого этажа, а технология прочистки засоров на верхних этажах предусматривает обязательное нахождение жителей всех нижерасположенных квартир при проведении самой этой процедуры. Так что устранить аварию удалось только на другой день. Ближе к обеду воду открыли.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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