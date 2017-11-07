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7 ноября 2017
Общество
Программисты не смогли наглядно продемонстрировать работу уборочной техники
Представитель компании Роман ГУСЬКОВ сегодня на планерке так и не смог представить презентацию системы, чтобы чиновники могли наглядно убедиться в ее работоспособности.
Виной долгого ожидания, по словам компьютерного гения, стала низкая скорость интернета, однако у главы обнинской администрации на этот счет оказалось свое видение вопроса.
- Удивительно дело, когда в шесть часов идешь по улице видишь много техники, которая и подметает и моет дороги. Как вы делаете презентацию, у вас один «Бродвей» и тот в 11 часов 37 минут только вышел, - заметил Шапша.
Обнинский градоначальник поручил разобраться с системой и продемонстрировать ее работу представителям местных СМИ.
- Видно, что работа есть, я ее сам вижу, но надо иногда ее уметь показать людям, - резюмировал Шапша.
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