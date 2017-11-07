Программисты не смогли наглядно продемонстрировать работу уборочной техники

Отследить по сети работу коммунальных служб оказалось не по зубам даже представителю фирмы, отвечающей за бесперебойное действие системы.Представитель компании Роман ГУСЬКОВ сегодня на планерке так и не смог представить презентацию системы, чтобы чиновники могли наглядно убедиться в ее работоспособности.Виной долгого ожидания, по словам компьютерного гения, стала низкая скорость интернета, однако у главы обнинской администрации на этот счет оказалось свое видение вопроса.- Удивительно дело, когда в шесть часов идешь по улице видишь много техники, которая и подметает и моет дороги. Как вы делаете презентацию, у вас один «Бродвей» и тот в 11 часов 37 минут только вышел, - заметил Шапша.Обнинский градоначальник поручил разобраться с системой и продемонстрировать ее работу представителям местных СМИ.- Видно, что работа есть, я ее сам вижу, но надо иногда ее уметь показать людям, - резюмировал Шапша.