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Обнинские озеленители готовятся к следующему сезону

7 ноября 2017
Благоустройство


Обнинские озеленители готовятся к следующему сезону

О работе коммунальных служб сегодня на еженедельной планерке в администрации рассказал заместитель главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН.

Как оказалось, несмотря на праздники, коммунальщики вовсю работали. Они прочистили 22 дождеприемных колодца по улицам Курчатова, Белкинской и других.

В Обнинске на четыре дорожных знака стало больше, и 23 были заменены.

За неделю коммунальщики заменили секции у двух «лежачих полицейских» и отремонтировали светофор на улице Калужской.

За это время в городе было спилено одиннадцать аварийных деревьев. Но, несмотря на постоянную работу в этом направлении, два дерева все-таки упали, они были тут же распилены и увезены.

- На территории «Зеленого хозяйства» проводятся работы, связанные с подготовкой к следующему году. Заготавливается декоративная щепа, земляная смесь и так далее, - отчитался Лежнин.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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