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7 ноября 2017
Экономика
К концу ноября власти пообщаются с народом о деньгах
Как известно, ноябрь – время, когда обнинские власти строят планы на будущий год в части распределения бюджетных средств.
Так, как сообщил зампред обнинского городского собрания Владимир НАВОЛОКИН, начиная с 16-го ноября, депутаты начнут активное обсуждение вопросов, касающихся финансовой сферы.
Более того, традиционно проект бюджета на будущий год выносится на публичные слушания, где может присутствовать каждый неравнодушный и даже внести свои предложения.
Подобное намечено на 22-ое ноября этого года. Подробности о месте и времени проведения слушаний появятся позже.
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