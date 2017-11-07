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К концу ноября власти пообщаются с народом о деньгах

7 ноября 2017
Экономика


К концу ноября власти пообщаются с народом о деньгах

Как известно, ноябрь – время, когда обнинские власти строят планы на будущий год в части распределения бюджетных средств.

Так, как сообщил зампред обнинского городского собрания Владимир НАВОЛОКИН, начиная с 16-го ноября, депутаты начнут активное обсуждение вопросов, касающихся финансовой сферы.

Более того, традиционно проект бюджета на будущий год выносится на публичные слушания, где может присутствовать каждый неравнодушный и даже внести свои предложения.

Подобное намечено на 22-ое ноября этого года. Подробности о месте и времени проведения слушаний появятся позже.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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