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В Балабанове завершили работы по федеральной программе

7 ноября 2017
Благоустройство


В Балабанове завершили работы по федеральной программе

В соседнем с Обноском Балабанове сегодня были сданы работы по последнему объекту, который строится в городе по программе «Формирование комфортной городской среды».

Им стал сквер, разбитый на ул. Гагарина на месте бывшего пустыря.

На настоящий момент завершен только первый этап общественной зоны, во время которого были уложены тротуары и резиновое покрытие на игровой зоне. Там же установлены спортивные тренажеры и детская площадка.



В следующем году здесь будет выполнен второй этап работ, который предполагает освещение всей территории, обустройство велодорожек, цветников и прочих элементов благоустройства.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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