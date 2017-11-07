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7 ноября 2017
Силовики
День народного единства жители Боровского района отметили без происшествий
Так, за это время зарегистрировано 12 тяжких преступлений, из которых два было раскрыто, 27 общеуголовных – шесть из них раскрыто.
Кроме того совершен один грабеж, 15 краж, один угон автотранспорта и один случай сбыта наркотических средств. Злоумышленники в этих преступлениях пока не установлены.
Также за неделю произошло семь случаев мошенничества, из которых три было раскрыто. Помимо этого было выписано 177 административных наказаний и проведен один обыск.
Что касается осуществления порядка на общественных мероприятиях по случаю прошедшего Дня народного единства, которые состоялись в Балабанове, Ермолине и Боровске, то здесь все обошлось без происшествий.
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