Обнинск
Новости
День народного единства жители Боровского района отметили без происшествий

7 ноября 2017
Силовики


День народного единства жители Боровского района отметили без происшествий

Боровская полиция подвела итоги своей работы за прошлую неделю.

Так, за это время зарегистрировано 12 тяжких преступлений, из которых два было раскрыто, 27 общеуголовных – шесть из них раскрыто.

Кроме того совершен один грабеж, 15 краж, один угон автотранспорта и один случай сбыта наркотических средств. Злоумышленники в этих преступлениях пока не установлены.

Также за неделю произошло семь случаев мошенничества, из которых три было раскрыто. Помимо этого было выписано 177 административных наказаний и проведен один обыск.

Что касается осуществления порядка на общественных мероприятиях по случаю прошедшего Дня народного единства, которые состоялись в Балабанове, Ермолине и Боровске, то здесь все обошлось без происшествий.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 78

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #происшествия, #полиция, #боровскийрайон:


6 ноября 2017

Прокуратура Обнинска сообщает
Прокуратура проверила исполнение законодательства. 1. В Обнинске осужден нарушитель общественного порядка...
1 ноября 2017

Житель Обнинска вспомнил про ребенка, когда ему понадобились водительские права
На днях обнинские судебные приставы заставили нерадивого отца выплатить алименты своему сыну. Длительное...
30 октября 2017

Жители Малоярославца зря подняли панику
На днях в соседнем с Обнинском Малоярославце произошло ЧП, взбудоражившее жителей микрорайона Маклино.
30 октября 2017

Под Обнинском расплавленный металл унес жизни трех человек
В соседнем с Обнинском Жуковском районе перед судом предстанет директор предприятия за нарушение требований...
26 октября 2017

В Обнинске пьяные водители побили численный рекорд
Последние три дня в Обнинске оказались весьма напряженными для сотрудников городского ГИБДД. По информации...
24 октября 2017

Обнинским полицейским не хватает камер
Об этом на прошедшем сегодня заседании городского собрания рассказал Начальник ОМВД России по городу...
23 октября 2017

В Боровском районе стало меньше пьяных водителей
Как сообщил начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН, за прошлую неделю сотрудниками ГИБДД...
19 октября 2017

Главный полицейский Обнинска настроен на диалог с горожанами
Очередную «горячую линию» начальник ОМВД города Обнинска полковник полиции Александр КУДРЯШОВ проведёт...
19 октября 2017

В Боровске обмельчали призывники
В соседнем с Обнинском Боровском районе продолжается воинский призыв. Этот процесс протекает без особых...
20 октября 2017

Главный полицейский Обнинска встретился с банкирами
Начальник обнинского ОМВД Александр КУДРЯШОВ провел встречу с представителями банковской сферы. Главной...


 Архив новостей
Самое читаемое
Происшествия
5 ноября 2017

Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»
Сегодня вечером сотрудниками правоохранительных служб была проведена эвакуация ТРК «Триумф-плаза». Как...
Происшествия
6 ноября 2017

Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
Вчера вечером весь город следил за новостями из ТРК «Триумф Плаза», откуда были эвакуированы, как посетители,...
Строительство
31 октября 2017

Строительство калужского «Диснейленда» сдвинулось с мёртвой точки
Второго ноября в столице правительство Калужской области и корпорация MIG2000 подпишут соглашение о строительстве...
Животные
27 октября 2017

Рабочие из Балабанова ищут владельцев прибившегося к ним котенка
В Балабанове в конце улицы Лесной уже продолжительное время стоит бытовка, где живут рабочие, ремонтировавшие...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.