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Депутаты и чиновники продолжают гулять по дворам

7 ноября 2017
Благоустройство


Депутаты и чиновники продолжают гулять по дворам

За ходом выполнения работ в рамках программы «Городская среда» чиновники и народные избранники следят ежедневно.

А на днях они проверили ряд отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов. Так ревизоры посетили следующие адреса: Ленина №156,160, Пионерский проезд на участке от улицы Кутузова до улицы Шацкого и улицу Блохинцева, где проводился ремонт тротуара.

О результатах проверки журналистам портала Оbninsk.Name рассказал участник выездного заседания депутат Анатолий ШАТУХИН.

- На этот раз существенных замечаний к подрядчику у членов комиссии не возникло. Обратили внимание подрядчика на то, что в некоторых местах необходимо пролить швы на стыках и утрамбовать щебень вдоль обочин дороги, - прокомментировал «парламентарий».

Кроме этого члены комиссии обратили внимание на необходимость проведения ремонта дорожного колодца, расположенного на пересечении Пионерского проезда и улицы Кутузова.

Ввиду выявленных недочетов акт приемки работ подписан пока не был. Это будет сделано только после выполнения подрядчиком работы над ошибками, что должно быть сделано в ближайшие дни. Повторную проверку уже проведут сотрудники муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство».

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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