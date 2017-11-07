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Подрядчик продолжит работать над благоустройством проспекта Маркса

7 ноября 2017
Благоустройство


Подрядчик продолжит работать над благоустройством проспекта Маркса

Об этом корреспондентам «Obninsk.Name» депутат Анатолий ШАТУХИН.

Парламентарий отметил, что приемка основных работ по данному проекту была завершена общественной комиссией еще на прошлой неделе, а оставшиеся «недоделки», вроде установки освещения, будут подрядчиком исправлены.

- Честно говоря, после всех разговоров и недовольств ходом работ конечный меня результат приятно удивил, - поделился Анатолий Ефимович.

О том, что чиновники остались довольны говорит хотя бы тот факт, что тем же самым подрядчиком в настоящий момент проводится укладка плитки на пересечении проспекта Маркса с улицей Ленина.

Работы эти в контракт не входили, но чтобы не оставлять у горожан ощущения незавершенности благоустройства, было решено постелить плитку и на этом участке. Как отметил Анатолий Ефимович, делается это не только по инициативе чиновников, но и при участии «Сбербанка».


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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