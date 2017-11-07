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7 ноября 2017
Молодежь
«Культурным» школьникам пообещали скидку на боровскую дискотеку
Организатором этого мероприятия выступает молодежный клуб РДК. Он, кстати, уже кинул клич среди потенциальных гостей, предложив делиться своими музыкальными пристрастиями, которые могут стать основой плей-листа молодежной дискотеки 17 ноября.
Однако у юных боровчан от 14 до 18 лет есть возможность не только повлиять на ритм на танцполе, но и попасть на него со скидкой.Как следует из афиши мероприятия, за полтора часа до танцев в ДК начнется кинопоказ. Какой именно фильм предлагается к просмотру, не известно, но зато пришедшим на него обещают скидку в 15 рублей на последующее веселье.
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