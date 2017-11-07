«Культурным» школьникам пообещали скидку на боровскую дискотеку

Организатором этого мероприятия выступает молодежный клуб РДК. Он, кстати, уже кинул клич среди потенциальных гостей, предложив делиться своими музыкальными пристрастиями, которые могут стать основой плей-листа молодежной дискотеки 17 ноября.





Однако у юных боровчан от 14 до 18 лет есть возможность не только повлиять на ритм на танцполе, но и попасть на него со скидкой.





В соседнем с Обнинском Боровске в Районном Доме культуры готовятся провести очередную дискотеку школьников.Как следует из афиши мероприятия, за полтора часа до танцев в ДК начнется кинопоказ. Какой именно фильм предлагается к просмотру, не известно, но зато пришедшим на него обещают скидку в 15 рублей на последующее веселье.