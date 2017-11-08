Обнинск
Новости
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»

8 ноября 2017
Торговля


Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»

Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного кафе «Башня», работа которого вызывала много вопросов.

Дело в том, что здесь продавали спиртные напитки в вечернее время, что способствовало криминализации обстановке в городе.

Теперь эта точка будет работать не круглосуточно, а до пяти часов по пятницам и выходным, а в остальные дни до трех часов. Однако даже эти уступки не помешали администрации начать проверку законности лицензии этого заведения на продажу алкоголя.

Напомним, что прилегающий к «Башне» рынок с недавних пор признан социально-значимым объектом, а это значит, что теперь у чиновников есть серьезные основания для того, чтобы вообще лишить заведение его нынешней клиентуры.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 203

Последние новости из рубрики «Торговля» и по тэгам #кафе, #алкоголь, #балабаново:


7 ноября 2017

«Картофельный магнат» снова попал под прицел обнинской полиции
В конце октября на портале «Obninsk.Name» выходила новость о том, что сотрудники ОМВД по городу Обнинску...
7 ноября 2017

В Балабанове ребенок чуть не угодил в яму с электрокабелем
Вот уже два с половиной месяца директор балабановской управляющей компании «УК РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ...
7 ноября 2017

В Балабанове завершили работы по федеральной программе
В соседнем с Обноском Балабанове сегодня были сданы работы по последнему объекту, который строится в...
8 ноября 2017

Ремонт на водопроводе оставит Балабаново без воды
В соседнем с Обнинском Балабанове готовятся к обезвоживанию центральной части города. Предполагается,...
3 ноября 2017

Уборка балабановских дорог в зимний период будет начинаться в три часа ночи
В Балабанове началась подготовка к благоустройству дорог и тротуаров в зимнее время. Как рассказал заместитель...
3 ноября 2017

Балабановские чиновники собираются проверить состояние всех городских электроподстанций
Как рассказал заместитель руководителя администрации Балабанова Алексей СТЕПАНОВ, в ОАО «Калугаэнерго»...
3 ноября 2017

Администрация Балабанова оставит себе только один магазин
Около месяца назад администрация соседнего с Обнинском Балабанова получила в собственность имущество...
4 ноября 2017

Балабановский МУП «МЦОН» будет делиться доходами раз в квартал
В соседнем с Обнинском Балабанове произошла реорганизация муниципальных предприятий, в результате которой...
2 ноября 2017

В Боровске разогнали «лоточников»
Несмотря на регулярное противостояние администрации Боровска незаконной торговле на улицах города, искоренить...
1 ноября 2017

За ситуацией с рекой Страдаловкой следит Сергей Кириенко?
Недавно в соседнем с Обнинском Балабанове депутат Городской Думы Владимир ЖИГАНОВ потребовал от администрации...


 Архив новостей
Самое читаемое
Происшествия
5 ноября 2017

Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»
Сегодня вечером сотрудниками правоохранительных служб была проведена эвакуация ТРК «Триумф-плаза». Как...
Происшествия
6 ноября 2017

Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
Вчера вечером весь город следил за новостями из ТРК «Триумф Плаза», откуда были эвакуированы как посетители,...
Строительство
31 октября 2017

Строительство калужского «Диснейленда» сдвинулось с мёртвой точки
Второго ноября в столице правительство Калужской области и корпорация MIG2000 подпишут соглашение о строительстве...
Силовики
30 октября 2017

Под Обнинском расплавленный металл унес жизни трех человек
В соседнем с Обнинском Жуковском районе перед судом предстанет директор предприятия за нарушение требований...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.