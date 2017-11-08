Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»

В Балабанове ребенок чуть не угодил в яму с электрокабелем

Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного кафе «Башня», работа которого вызывала много вопросов.Дело в том, что здесь продавали спиртные напитки в вечернее время, что способствовало криминализации обстановке в городе.Теперь эта точка будет работать не круглосуточно, а до пяти часов по пятницам и выходным, а в остальные дни до трех часов. Однако даже эти уступки не помешали администрации начать проверку законности лицензии этого заведения на продажу алкоголя.Напомним, что прилегающий к «Башне» рынок с недавних пор признан социально-значимым объектом, а это значит, что теперь у чиновников есть серьезные основания для того, чтобы вообще лишить заведение его нынешней клиентуры.