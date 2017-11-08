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Чиновники раскрыли имя застройщика у «Плазы»

8 ноября 2017
Строительство


Чиновники раскрыли имя застройщика у «Плазы»

На поле вдоль проспекта Маркса полным ходом возводят тротуар, который будущий застройщик высоток выполняет в рамках инвестиционного контракта с городом.

Причем у бизнеса есть хороший стимул, ведь пока у людей не появится прогулочная зона, начать строительство на поле не разрешат.

- Проезжая часть там появится позже, сейчас ведется подготовка, которую можно видеть невооруженным глазом, - рассказала журналистам портала Obninsk.Name начальник Управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА.

Вначале она будет выполнять функции подъезда к строительному объекту, а когда многоэтажный комплекс будет достроен, проезжая часть превратится в дорогу общего пользования с парковочными местами.

По словам Лапиной, имя застройщика в администрации никто не скрывает, но и не афиширует.

- Строительство будет вести ООО «Квартал», директор организации МОСКАЛЕНКО Александр Васильевич, - заверила Ольга Ивановна.

Однако за тем, кто еще может выступить инвесторами этого проекта, также как и за внутренними взаимоотношениями бизнесменов, в администрации не следят.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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