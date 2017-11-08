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Сергей Миронов отменил поездку в Обнинск из-за рабочего графика

8 ноября 2017
Политика


Сергей Миронов отменил поездку в Обнинск из-за рабочего графика

Завтра своим вниманием первый наукоград обещал почтить лидер справедливороссов Сергей МИРОНОВ.

В рамках визита Сергей Михайлович собирался посетить Физико-энергетический институт и Музей первой в мире АЭС.

Как пояснили в пресс-службе партии, этот визит был отменен в связи с рабочим графиком Миронова. Куда поедет политик вместо Обнинска, прокомментировать там отказались.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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